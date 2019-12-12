Президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста. Торжественная церемония состоится 23 декабря. Об этом информирует издание Daily Storm.

Известно, что Путин собирается проехать по мосту на поезде. Сообщается, что первый пассажирский поезд Санкт-Петербург-Севастополь отправится 23 декабря, а поезд Москвы в Симферополь — на следующий день, 24 декабря. Продажа билетов на них стартовала 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы.

Ранее в ноябре стало известно, что в 2020 году планируется расширение перечня городов, из которых будут запущены поезда в Крым. Гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов отметил, что рассматривается возможность запуска в республику составов из Мурманска, Кисловодска, Краснодара и Екатеринбурга.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина составляет 19 километров. Крымский мост стал самым протяженным в России. Проект строительства был реализован за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили 16 мая.

Ранее "Страна" сообщила о том, что стало известно, когда по Крымскому мосту пойдут грузовые поезда.

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