За оскорбления коллег депутатов могут лишать права присутствовать на пленарных заседаниях до 5 дней. Ввести такую новацию предложила группа депутатов от "Слуг народа" в законопроекте №2559 "Относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты по противодействию дискриминации и соблюдения норм этики народными депутатами Украины".

В частности, депутаты предлагают внести изменения в Регламент Верховной Рады, которые предусматривают запрет на употребление выражений или совершение действий (или бездеятельности), которые являются дискриминационными относительно лиц по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и прочих убеждений, возраста, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного, материального положения, места проживания, языковых и прочих признаков.

Предлагается, чтобы в случае употребления таких выражений депутатом, главенствующий на заседании прекратил это выступление. Тот, в адрес кого прозвучали такие выражения или были совершены дискриминационные действия, имеет право обратиться в Регламентный комитет Рады с жалобой. В случае положительного вывода Регламентного комитета Верховной Раде дается право без обсуждения отстранить депутата-нарушителя от участия в пленарных заседаниях (до пяти заседаний подряд).

Как говорится в пояснительной записке к проекту, дискриминационное поведение депутатов широко распространено в Верховной Раде. Речь идет о частых высказываниях народных депутатов, которые являются дискриминационными по признакам пола, расы, происхождения относительно своих коллег, журналистов или других лиц. "Таким образом в Верховной Раде нормализируется сексизм и дискриминация", - отмечают авторы документа.

Поэтому авторы считают необходимым четко запретить на законодательном уровне проявление любых дискриминационных действий и употребление таких выражений как во время пленарных и комитетских заседаний, так и в целом при осуществлении депутатских полномочий.

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