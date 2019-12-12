Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою первую колонку в журнале НВ, где назвал пять составляющих "формулы будущего" для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель на своей странице в Instagram в четверг.

"Первая колонка Зеленского! "Вперёд и вверх": формула будущего для Украины "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум в два раза быстрее" - Льюис Кэррол, написавший эту фразу более ста лет назад, как будто бы говорил о сегодняшнем дне. О законах, по которым живет современный мир – законах, которым Украина, к сожалению, не следовала на протяжении всей независимой истории", - цитирует Мендель первый абзац статьи.

В своей колонке президент признает, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых" или же "в технологиях и промышленном потенциале".

"Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе", — убежден Зеленский.

По мнению президента, "формула будущего для Украины" состоит из пяти пунктов.

"Мир. "Без мира никакого развития быть не может, — напоминает президент. — Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей". "Эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности. Инвестиции. "Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", — поясняет Зеленский. "Качественно иная инфраструктура". "И это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", — пишет президент. Народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента", — заключает Зеленский.

Фото: Instagram/iuliia_mendel

Ранее сообщалось, что другу Зеленского испортили машину, написав на ней "зебил".

Также мы писали, что Порошенко с трибуны Рады почти процитировал Зеленского.