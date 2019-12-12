Первая леди Украины опубликовала обращение к украинской сборной, которая выступит на открывающихся сегодня в Италии зимних Дефлимпийских играх. Любопытно, что часть своего обращения Елена Зеленская сопроводила языком жестов, на котором общаются люди с нарушениями слуха.

Как объяснила первая леди, она сегодня не может быть вместе с дефлимпийцами, поэтому решила компенсировать свое отсутствие обращением.

"Я желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне увлекаюсь тем, что вы делаете для Украины. Поскольку то, как вы презентуете Украину на мировых спортивных аренах - это и есть престиж Украины. Буду болеть за вас. Возвращайтесь с победами", - поддержала украинских спортсменов Елена Зеленская.

В подписи к опубликованнолму в соцсети обращению Зеленксая сообщила, что ей очень нравится, как на языке жестов передается слово "победа".

"Это движение рукой демонстрирует силу, собранность, нацеленность на результат. Именно этого желаю нашей сборной!" - добавила первая леди.

В сообщении уточняется, что в этом году в Италию едут соревноваться 34 украинских спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная за всю историю участия Украины в зимних Дефлимпиадах.

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