Елена Зеленская на языке жестов пожелала побед украинским спортсменам. Видео
Первая леди Украины опубликовала обращение к украинской сборной, которая выступит на открывающихся сегодня в Италии зимних Дефлимпийских играх. Любопытно, что часть своего обращения Елена Зеленская сопроводила языком жестов, на котором общаются люди с нарушениями слуха.
Как объяснила первая леди, она сегодня не может быть вместе с дефлимпийцами, поэтому решила компенсировать свое отсутствие обращением.
"Я желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне увлекаюсь тем, что вы делаете для Украины. Поскольку то, как вы презентуете Украину на мировых спортивных аренах - это и есть престиж Украины. Буду болеть за вас. Возвращайтесь с победами", - поддержала украинских спортсменов Елена Зеленская.
В подписи к опубликованнолму в соцсети обращению Зеленксая сообщила, что ей очень нравится, как на языке жестов передается слово "победа".
"Это движение рукой демонстрирует силу, собранность, нацеленность на результат. Именно этого желаю нашей сборной!" - добавила первая леди.
В сообщении уточняется, что в этом году в Италию едут соревноваться 34 украинских спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная за всю историю участия Украины в зимних Дефлимпиадах.
Переглянути цей допис в Instagram
Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово «ПЕРЕМОГА». Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! Нехай усі омріяні вами вершини будуть підкорені! А ми вболіваємо й чекаємо на вас удома. P.S. Цього року до Італії їдуть змагатися 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах. #Дефлімпіада2019
Ранее "Страна" писала о том, что дочь президента Саша Зеленская снимает смешные видео с братом Кириллом и танцует под Винника.
Также мы сообщали, что Елена Зеленская рассказала в интервью, как ссорится с мужем.