Кабмин предлагает отменить госгарантии 100% возврата депозитов в государственном Ощадбанке. Об этом сказано в опубликованном вечером 11 декабря законопроекте Кабмина №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", пишет "Страна" в своем материале о 22 главных норм законопроекта Кабмина "про Приватбанк".

Неофициально его называют "законопроектом МВФ" и законопроектом "О Приватбанке", поскольку считается, что он должен сделать невозможным возврат национализированной структуры его бывшим совладельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Но под шумок истории с МВФ, "Приватбанком", правами Нацбанка и судами по проблемным банкам, в законопроекте №2571 выписали смену статуса "Ощадбанка". Документом отменяется его привилегированный статус банка-не члена Фонда гарантирования вкладов физлиц, чьи депозиты на 100% гарантируются государством. А не только на 200 тысяч гривен, как в случае со всеми остальными банками в Украине.

Если законопроект будет принят и подписан президентом, то в случае закрытия "Ощадбанка", его вкладчики не смогут забрать свои депозиты целиком, а получат лишь по 200 тысяч гривен.

Было бы логично, если бы новое правило касалось только тех вкладов, которые открыты после вступления в силу нового документа. Однако в самом законопроекте об этом нет ни слова. Им лишь отменяется специальный статус "Ощадбанка" и все. Так что все остальные моменты, скорее всего, будут регулироваться постановлениями Кабмина, и пока они не появятся, вкладчики будут оставаться в подвешенном состоянии.

Тогда же будет решен вопрос со взносами "Ощада" в Фонд гарантирования вкладов физлиц, который должен будет покрывать возможные убытки от госбанка. Не исключено, что госбанк обяжут сделать взносы за всю имеющуюся депозитную базу: на все 103,4 млрд грн вкладов физлиц, который находились в Ощадбанке на 1 ноября 2019 года - это около 20% от всех депозитов банковской системе. Что может сказаться на процентах вкладчиков.

"Если будет принято решение об уплате взносов в ФГВФЛ на всю депозитную базу, то получатся просто огромные платежи. По гривневому портфелю банк должен будет уплатить 0,6% привлеченных сумм, по валютному - 0,88%. Речь пойдет о сотнях миллионов гривен - очень больших суммах. Так что "Ощадбанк" вынудят опустить свои депозитные ставки", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, что вкладчики проблемных банков отсуживают свои депозиты у акционеров финучреждений.

Также мы писали о том, что у вкладчиков проблемных банков появилась новая возможность вернуть свои депозиты.