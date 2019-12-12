В Национальном банке Украины, как и предполагала "Страна", объявили о снижении учетной ставки с 13 декабря до уровня, на котором она находилась два года назад - до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба центробанка в четверг, 12 декабря. 

"Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривни обуславливает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления", – говорится в сообщении центробанка в четверг.

 

Комментируя текущую ситуацию, регулятор указал, что стремительное замедление инфляции в ноябре до 5,1% в годовом измерении оказалось лучше ожиданий НБУ, что связано с более сильным укреплением курса. "Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году", – констатировал регулятор.

По его мнению, в основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители. Инфляция существенно замедлилась вследствие как укрепления обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий, говорится в релизе центробанка. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

Нацбанк отмечает, что усиление гривни происходило вследствие действия ряда факторов. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта (в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур) и продажа средств от валютных привлечений госкомпаний. Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев, указывает НБУ. Регулятор напомнил, что активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов – более чем на $5,5 млрд с начала 2019 года.

"Достижение договоренностей на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом является знаковым вехой в реализации структурных реформ в Украине, сохранении макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста", – подчеркнул НБУ.

В то же время центробанк обратил внимание на сохранении актуальности целого ряда рисков, в частности, риска усиления угроз для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк. Их реализация может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Как отмечается в релизе, среди внешних рисков не потеряли актуальности такие как полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках и эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Отметим, что Telegram-канал "Политика Страны" еще вчера писал о том, что ставка может быть снижена и что это может означать прекращение укрепления гривны.

Ранее сообщалось, что НБУ дает доллару дорожать, придерживая ставку под новые выборы.

Также мы писали, что Совет Нацбанка признал валютную политику ведомства неэффективной.

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