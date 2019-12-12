12 декабря журналистов российского канала "Звезда", который является СМИ министерства обороны РФ, пустили для съемок сюжета в Украину.

Они оказалась одними из первых журналистов РФ, которых пустили в Киев после приглашения Владимира Зеленского на саммите "Нормандской четверки" в Париже.

"Страна" проследила за этим визитом и вспомнила, почему российские журналисты раньше не ездили в Украину.

Как "Звезда" приехала в Киев

Телеканал "Звезда" украинские власти ранее неоднократно обвиняли в фейках и пропаганде. Сегодня, из-за запрета на авиасообщение между Россией и Украиной, который действует с 2015 года, съемочная группа сначала прилетела в Минск, но решающим моментом сала украинская таможня, которую репортеры прошли без препятствий.

В аэропорту у журналистки попросили отпечатки пальцев, но вопрос о цели визита задавать не стали. Ранее журналистов из России просто "разворачивали" на паспортном контроле, либо им приходилось приезжать по различным уважительным причинам. Одна из них - посещение бабушки.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?", - уже из Киева сообщила корреспондент "Звезды".

В этот же день журналистка "Звезды" обнародовала видео с Майдана в Киеве и заявила: "Наконец-то могу сказать: канал "Звезда", Киев, Украина".

В Госпогранслужбе сообщили, что сотрудники "Звезды" не стали говорить, что они журналисты, но претензий к ним не было.

"В отношении указанных лиц нет решений о запрете въезда в Украину. Погранслужбе также не удалось установить факты незаконного посещения гражданами территории оккупированного Крыма или ОРДЛО. Таким образом, у ГПСУ не было оснований отказывать этим гражданам во въезде в страну, - заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Ножками, ручками". Приглашение на Нормандской встрече

Зеленский публично позвал российских журналистов в Киев на пресс-конференции в Париже, 10 декабря. Он начал упрекать СМИ России в том, что они искажают ситуацию в Украине.

"А я все время говорю, вы приедете, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками… и мне кажется, очень важно все это ощущать и понимать", — отметил он.

В ответ на это россияне, представляющие прессу, начали говорить о том, что их не пускают в страну.

"Вы приедете, я вам лично покажу. Только, чтоб реально", - сказал Зеленский.

После этого главный редактор агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что ее коллег пригласили приехать в Украину. Отметим, что медиа этого агентства запрещены к трансляции в Украине.

Вчера наши журналисты - Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) - спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?". Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать", - написала Симоньян.

Также журналистка добавила, что приглашение принято и анонсировала репортажи из Украины.

Как и за что российских журналистов не пускали в Украину

Негласный запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал последние несколько лет. "Звезда" - первая съемочная группа, которая официально приехала в Украину (до того российские каналы пользовались услугами местных фрилансеров или же их журналисты приезжали в нашу страну как частные лица).

Проблемы с пропуском российских журналистов в Украину начались с 2014 года. Выборочно им отказывали под разными предлогами.

Например, пограничники не пустили четверых журналистов из российской телекомпании Мир 24, которые ехали на съемки в Чернобыль, мотивируя это тем, что у них не оказалось разрешительных документов, подтверждающих цель поездки.

Журналистам российского канала "Лайф", которые ехали освещать соревнования по боксу в Харьков, за посещение аннексированного Крыма запретили въезд в Украину на три года и депортировали из страны.

Журналист российского медиахолдинга ВГТРК сутки находился в аэропорту "Борисполь", после того, как ему запретили въезд. Причиной стало то, что он не смог подтвердить цель въезда в Украину.

Развернули еще двух российских журналистов, которые прилетели на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Проблемы были с пропуском российского корреспондента "Дождя", но спустя 10 часов в аэропорту он добился, чтобы его пропустили. Среди требований было иметь при себе не менее 50 долларов на каждые сутки пребывания.

Произошло и много других подобных случаев. Так, российских журналистов не пустили даже на международную конференцию ОБСЕ по свободе слова, которая проходила в 2018 году. Что было наиболее символическим актом.

Также журналистов российских каналов, которые уже находились в Украине, похищали прямо в Киеве и депортировали сотрудники СБУ.

Однако сейчас у украинской власти, после победы на выборах Зеленского, очевидно, другая тактика работы с Россией.

Продолжая в общем и целом линию Порошенко в том числе и по политической части Минских соглашений, Зе-команда хочет показать, что как раз она настроена все решить миром, а если что и не получается, то это вина не Украины, а России. Во-многом это расчитано на украинских избирателей, которые голосовали за Зеленского в надежде на мир. И им нужно как-то объянить почему мира до сих пор нет.

Поэтому и делаются какие-то символические шаги вроде приглашения российских журналистов в Украину. Чтоб показать открытость и готовность к диалогу.

При этом, если отбросить политтехнологический аспект, то в целом такие пусть и небольшие шаги - могут иметь и положительный эффект и действительно способствовать разрядке между нашими странами. Но только при условии, если они будут частью более общей стратегии по нормализации отношений между странами. В противном случае это останется показухой и короткой оттепелью, которая быстро закончится и ни на что не повлияет.