В Харькове в супермаркете устроила переполох ... обезьяна. Посетители магазина "АТБ" стали свидетелями необычного зрелища. Ловкое животное неизвестно откуда появилось в торговом зале и начало прыгать по коммуникациям у потолка. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсети. Уточняется, что ЧП произошло вечером 11 декабря.

"Супермаркет временно закрыли, чтобы поймать беглеца", - говорится в подписи к ролику.

Стоит отметить, что покупатели магазина с интересом наблюдали за обезьяной и, судя по комментариям за кадром, зрелище их порадовало. Одна из посетительниц супермаркета предположила, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

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