В Киеве у Офиса президента на Банковой начали обустраивать каток - в рамках социального проекта "Зимняя страна на ВДНХ".

Интересно, что строительство началось почти сразу после ухода оттуда националистов. Они сутки стояли лагерем под ОП, ожидая результатов Нормандской встречи. Теперь - по крайней мере в ближайший месяц - сделать это будет уже нереально.

В соцсетях усмотрели в этом "хитрый план" Зеленского и Богдана, которые по сути скопировали идею Януковича с "елкой", которую пытались поставить на Майдане, чтобы не допустить разрастания протестов.

"Страна" собрала комментарии украинцев о катке Зеленского.

Каким будет каток

Каток построят практически у Офиса президента. Его собьют из досок шириной 12 метров и длиной - 24 метра.

Его установка займет 12 дней. Власти пока не комментировали установку сооружения.

Фото: Cтрана

"Антикапитулянтам нужно брать коньки". Реакция соцсетей

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва отмечает, что рядом с катком любые политические акции будут смотреться глупо.

"На Банковой, откуда ушли антикапитулянты, уже строят каток. Прямо под окнами Офиса президента.

Теперь, если кто захочет снова прийти сюда помитинговать и покричать "Моника, выходи из домика", нужно будет брать коньки.

Впрочем, каток занимает не все пространство перед ОП. Но рядом с ним любые политические акции будут смотреться совсем глупо", - написал Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева также оценила политический ход Зе-команды.

"Неплохой ход. Хитрые чертяки. Теперь антикапитулянтам или еще каким-то протестантам придется брать с собой коньки, ну или на крайний случай лыжи или санки", - предположила Олеся Медведева у себя в Facebook.

А вот политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что каток открывает широкие возможности для перфоманс-протестов:

"Каток напротив Офиса Президента открывает безграничные перспективы для оппозиционного перфоманс-протеста. Например, сказочный персонаж Капитуляшка может часами выписывать на льду слово "Зрада". Не благодарите", - написал Борис Тизенгаузен на своей странице в Facebook.

Журналистка Марина Шашкова предлагает не останавливаться на катке у Офиса президента, а залить еще один у Нацбанка, где часто митингуют активисты, связанные с Игорем Коломойским.

"А почему каток делают только под Офисом президента? Под Нацбанком еще можно", - пишет она.