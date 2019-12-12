Полиция Киева сообщила о подозрении мужчине, который в среду, 11 декабря, в помещении комитета Верховной Рады избил народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца.

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правоохранителей.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - говорят в пресс-службе.

В полиции отмечают, что в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер "Свободы" Олег Тягнибок отреагировал на задержание полицией Алексея Кайды, который участвовал в драке со "слугой народа". Также стало известно, что полиция, в связи с инцидентом, пыталась задержать и другого свободовца, Олега Куцина, однако его не оказалось по месту жительства.

"Власть, вопреки интересам украинской нации, в том числе и на вчерашнем "закрытом" заседании аграрного комитета Верховной Рады, оказывает произвол: сегодня в 5 утра …правоохранители арестовали Алексея Кайду, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва по заявлению нардепа от СН Андрея Богданца", - сказано в сообщении.

Также мы сообщали о том, что Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.