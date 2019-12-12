12 декабря в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится решающий матч за выход в плей-офф Лиги Европы между киевским "Динамо" и швейцарским "Лугано".

Где смотреть матч Динамо-Лугано

Трансляция матча в прямом эфире начнется в 19:50 на телеканале Футбол 1 и на стриминговым сервисе OLL TV. Также мат онлайн покажет российский канал Матч Футбол 2.

"Страна" будет вести текстовый онлайн Динамо - Лугано с 19:00.

В записи Динамо - Лугано канал Футбол 2 покажет 13 декабря в 08:55, канал Футбол 1 в 16:55. На Матч Футбол 1 повтор будет 13 декабря в 07:05 по киевскому времени.

Настрой команд перед игрой

По словам главного тренера киевского Динамо Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем отметил, что все футболисты понимают важность поединка. По его словам, настраивать футболистов на игру нет смысла. Все всё и так понимают.

Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо считает, что у Динамо сейчас нет средней линии. Он сказал, что ждет от "бело-синих" только победы.

Все игроки клуба и четыре вратаря провели открытую тренировку на загородной базе в Конче-Заспе. В общей группе будут оправившийся после простуды Владимир Шепелев и Виталий Миколенко, который успел восстановится после повреждения. В подготовке также участвовал Георгий Цитаишвили. А вот Артем Шабанов из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в игре.

Тренировка "динамовцев" перед игрой с "Лугано"

Наставник швейцарского клуба Маурицио Якобаччи рассказал о проблемах в составе команды перед игрой с Динамо. Он сообщил, что не сможет рассчитывать на нескольких основных игроков. Травмированы центральный защитник Мията Марич, левый хавбек Франсиско Родригес, центрбэк Хонатан Саббатини и нападающий Александр Герндт, которые уже пропустили субботний поединок с Ксамаксом.

Главным арбитром поединка назначен 32-летний рефери Алияр Агаев. Он рассудит результат матча совместно с бригадой арбитров из Азербайджана.

Положение в группе

В группе В Динамо Киев занимает третье место. Это достаточно сложное положение в группе. Независимо от исхода матча Копенгаген - Мальме, для уверенного выхода в плей-офф подопечным Михайличенко необходима победа над Лугано с разницей в 2 мяча. Впрочем, даже минимальный выигрыш "бело-голубых" позволит им выйти из группы в случае выгодного результата параллельного поединка между шведами и датчанами. "Лугано" потерял все шансы реабилитироваться и выше четвертого места уже не поднимется.

В случае проигрыша или ничьей, киевляне вылетят из Лиги Европы. И в этом случае