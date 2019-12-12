12 декабря в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится решающий матч за выход в плей-офф Лиги Европы между киевским "Динамо" и швейцарским "Лугано".
Где смотреть матч Динамо-Лугано
Трансляция матча в прямом эфире начнется в 19:50 на телеканале Футбол 1 и на стриминговым сервисе OLL TV. Также мат онлайн покажет российский канал Матч Футбол 2.
"Страна" будет вести текстовый онлайн Динамо - Лугано с 19:00.
В записи Динамо - Лугано канал Футбол 2 покажет 13 декабря в 08:55, канал Футбол 1 в 16:55. На Матч Футбол 1 повтор будет 13 декабря в 07:05 по киевскому времени.
Настрой команд перед игрой
По словам главного тренера киевского Динамо Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем отметил, что все футболисты понимают важность поединка. По его словам, настраивать футболистов на игру нет смысла. Все всё и так понимают.
Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо считает, что у Динамо сейчас нет средней линии. Он сказал, что ждет от "бело-синих" только победы.
Все игроки клуба и четыре вратаря провели открытую тренировку на загородной базе в Конче-Заспе. В общей группе будут оправившийся после простуды Владимир Шепелев и Виталий Миколенко, который успел восстановится после повреждения. В подготовке также участвовал Георгий Цитаишвили. А вот Артем Шабанов из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в игре.
Тренировка "динамовцев" перед игрой с "Лугано"
Наставник швейцарского клуба Маурицио Якобаччи рассказал о проблемах в составе команды перед игрой с Динамо. Он сообщил, что не сможет рассчитывать на нескольких основных игроков. Травмированы центральный защитник Мията Марич, левый хавбек Франсиско Родригес, центрбэк Хонатан Саббатини и нападающий Александр Герндт, которые уже пропустили субботний поединок с Ксамаксом.
Главным арбитром поединка назначен 32-летний рефери Алияр Агаев. Он рассудит результат матча совместно с бригадой арбитров из Азербайджана.
Положение в группе
В группе В Динамо Киев занимает третье место. Это достаточно сложное положение в группе. Независимо от исхода матча Копенгаген - Мальме, для уверенного выхода в плей-офф подопечным Михайличенко необходима победа над Лугано с разницей в 2 мяча. Впрочем, даже минимальный выигрыш "бело-голубых" позволит им выйти из группы в случае выгодного результата параллельного поединка между шведами и датчанами. "Лугано" потерял все шансы реабилитироваться и выше четвертого места уже не поднимется.
В случае проигрыша или ничьей, киевляне вылетят из Лиги Европы. И в этом случае
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|Копенгаген
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|Мальме
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|Динамо Киев
|5
|1
|3
|1
|6-6
|6
|Лугано
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2