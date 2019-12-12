Тушение пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается, горящий отсек корабля хотят залить водой. Об этом сообщил информированный источник, передает Интерфакс.

"Ситуация с пожаром на авианосце достаточно серьезная. Продолжается тушение и борьба живучесть корабля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, планируется залить водой отсек авианосца, где продолжается возгорание. Другой источник сказал "Интерфаксу", что к тушению пожара привлекли дополнительные силы, в частности, пожарный катер Северного флота.

До этого в пресс-службе флота сообщила, что двое членов экипажа крейсера получили травмы дыхательных путей во время тушения пожара. "Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - заявили в пресс-службе.

Пожар произошел в четверг в центре судоремонта "Звездочка", где крейсер проходит модернизацию. Корабль по контракту должен вернуться в состав ВМФ России в 2022 году, сообщил на прошлой неделе "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной коропрации (ОСК) Алексей Рахманов. Он заявил "Интерфаксу", что причиной пожара на авианосце мог стать человеческий фактор.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.

По его словам, "демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были". "Человеческий фактор", - сказал глава ОСК.

Рахманов заявил, что "корпорацией подготовлен стандарт обеспечения пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых заказах". "Как только будут закончены немедленные мероприятия, первое, что мы будем делать, - это проверять состояния дел, соответствие тому стандарту, который был выпущен корпорацией", - сообщил глава ОСК.

Это не первый инцидент с "Адмиралом Кузнецовым" за последнее время. В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

Ранее сообщалось, что в Мурманске утонул плавучий док, где ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов". Четыре человека ранены.