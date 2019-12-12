Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что начала получать СМС с угрозами, которые воспринимает как реальные и связанные с ее работой. Об этом Рожкова написала в Facebook.

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто", - написала она.

Рожкова сообщила также, что вчера в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный получила СМС с угрозами. Она показала фото с телефона, где написано: "Застрахуй дом и здоровбе. Увези детей. Мы идем, сука". "Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ", - отметила она.

По словам Рожковой, после СМС вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но Рожкова предположила, что тот, кто сообщал о заминировании, просто ошибся адресом.

Первый заместитель председателя НБУ добавила, что, учитывая все это, 11 декабря обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

По словам Рожковой, если кто-то думает, что таким образом можно заставить их "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то "он очень ошибается".

Скриншот: facebook.com/ Катерина Рожкова

Напомним, что замглавы НБУ Рожкова заявила, что протестующие снесли ворота ее дома.

Также мы писали о том, что Апелляционный суд разрешил Рожковой исполнять обязанности зампреда главы НБУ.