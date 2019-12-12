Представители общественных организаций и добровольцы во Львове выбили двери в помещении Шевченковской райгосадминистрации, где проходила сессия горсовета. Об этом заявил депутат Игорь Зинкевич, пишет Варта1 в четверг, 12 декабря.

"Начало сессии во Львовском городском совете. Добровольцы пришли к мэру задать вопрос о том, что в СМИ, принадлежащих семье мэра Садового А.И., назвали их "Галицкими титушки", - сообщил депутат.

Позже глава общественной организации Объединение добровольцев Елена Живко объяснила случившееся: "Мы не позволим во Львове такое пренебрежительное отношение к ветеранам, добровольцев. Мы не удивляемся, когда наши фото висят с соответствующими подписями на сепаратистских ресурсах, но не позволим, чтобы люди, которые прошли войну, были попраны в родном городе", - заявила она.

Видео: YouTube/VARTA1

"Неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество", - сообщили в мэрии.

Как сообщается, данная группа захватила зал заседаний, препятствуя началу сессии.

По данным пресс-службы Львлвской области, пока правоохранители берут объяснения у присутствующих на месте происшествия и снимают отпечатки пальцев на входной двери. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщалось, в мае во Львове снова сорвали заседание в горсовете и облили краской зама Садового.

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