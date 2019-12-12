В Киеве учительница общеобразовательной школы в Подольском районе жестоко обращалась с детьми, травила, безосновательно обвиняла и унижала их. К правоохранителям с сообщением о буллинге обратились родители учеников. Об этом написала пресс-служба полиции Киева.

Оказалось, что учительница в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла школьницу. Из-за этого девочка должна была обратиться в медпункт, ведь у нее ухудшилось самочувствие. Психологическое давление состоялся еще в отношении двух детей.

Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем составили соответствующие протоколы. Согласно характеристике, учительница – склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения в отношении коллег, родителей и детей.

Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (Мелкое хулиганство) (максимальное наказание - административный арест сроком до пятнадцати суток) и один по ст. 173-4 (Буллинг участника образовательного процесса) (наказание - наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (850 -1700 грн) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.

Напомним, что в Киеве за буллинг оштрафовали родителей двоих учеников 4 класса.

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