Известному фитнес тренеру, блогеру и другу президента Украины Владимира Зеленского Валерию Бабичу неизвестные испортили дорогой спорткар. Об этом говорится на его Instagram-странице в четверг, 12 декабря.

Также опубликовано видео, на котором видно, что его автомобиль Dodge Charger SRT-8, раскрашенный в цвета команды Зеленского, вандалы облили красной краской, перечеркнув слово "Зе". Также вандалы написали оскорбление "Зебил".

Комментируя происшествие, Бабич отметил, что это-то чья-та месть за его дружбу с Владимиром Зеленским.

Фото: instagram.com/babich.fitpro

По данным "Страны", данный автомобиль раньше принадлежал коллеге и другу Владимира Зеленского по "Кварталу 95" Евгению Кошевому.

Фото: instagram.com/babich.fitpro

Как сообщала "Страна", телеканал "ТНТ" (входит в медиахолдинг "Газпром-медиа") получил права на трансляцию сериала "Слуга народа" в России с Владимиром Зеленским в главной роли от компании Eccho Rights (Швеция).

А жена Владимира Зеленского - Елена продолжает писать сценарии для "Студии Квартал 95" и в статусе первой леди.

Напомним, что он сократил численность чиновников в Госуправделами.