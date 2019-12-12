Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опасается, что готовящееся в Украине так называемый закон о дезинформации может привести к ограничения базовых прав и свобод человека - на свободу мнения и слова.

Об этом глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила на брифинге в четверг в Киеве, презентуя последнюю в 2019 году доклад мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

"Я хотела бы подчеркнуть важность создания и охраны среды, в которой могут высказываться и свободно обсуждаться разные, противоположные взгляды. Нас особенно беспокоит то, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией, подготовку которого предусматривает указ президента от 8 ноября 2019 года", - сказала Богнер.

"Такой закон может противоречить обязательствам Украины относительно свободы мнений и выражения мнений и информации. Мы предостерегаем от установления ограничений на свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации", - сказала Богнер, озвучивая позицию мониторинговой миссии.

В свою очередь, глава НСЖУ Сергей Томиленко отмечает в Facebook, что инициативы Бородянского об уголовной ответственности медийщиков, создании агентства по блокирование "вредной" информации и жестком регулировании журналистской деятельности замечены и на высоком международном уровне.

"ООН предостерегает Украину от ограничений свободы слова. Вместо реальных усилий по защите свободы слова и безопасности журналистов, авторитетная международная миссия фиксирует новые угрозы свободе слова в Украине. Это надо уметь так организовать "борьбу с дезинформацией", чтобы даже крайне осторожные и корректные дипломаты делали публичное предостережение по защите демократии", - пишет Томиленко.

Фото: facebook.com

Напомним, что Бородянский не пришел на дискуссию с журналистами по поводу "инквизиции" для СМИ.

Также мы писали о том, что в НСЖУ осудили инициативу Бородянского об уголовной ответственности для СМИ.