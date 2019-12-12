В Верховной Раде создали временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, а также других общественных активистов за 2017-2018 годы.

За соответствующий проект постановления № 2302 проголосовали 347 народных депутатов на заседании в четверг.

Главой комиссии стал народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив, а его заместителем стала Соломия Бобровская из "Голоса".

Согласно пояснительной записке, целью ВСК является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Среди основных задач ВСК Временной проведение проверки сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на общественных активистов; становление, сбор информации о фактах нападений на активистов; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее сообщалось, что в расследовании дел Шеремета и Гандзюк есть серьезное продвижение.

Также мы писали, что суд вдвое снизил залог за Мангера, который проходит по делу Гандзюк.