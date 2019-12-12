В Украину впервые за многие годы официально пропустили съемочную группу одного из телеканалов России. Журналисты телеканала "Звезда" прилетели рейсом из Минска в Киев. При этом телеканал "Звезда" является телеканалом Минобороны России.

Визит состоялся после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшего на пресс-конференции по итогам парижской встречи Нормандского формата.

В аэропорту у журналистки попросили отпечатки пальцев, но вопрос о цели визита задавать не стали. Ранее журналистов из России просто "заворачивали" на паспортном контроле, либо им приходилось приезжать по различным уважительным причинам. Одна из них - посещение бабушки.

Журналистка "Звезды" завершила свою сюжет съемкой с Майдане Независимости в Киеве и словами: "Наконец-то могу сказать: канал "Звезда", Киев, Украина"

Как это было:

Как сообщала "Страна", российский телеведущий Владимир Соловьев, о котором говорил Владимир Зеленский, в ответ на слова о туфлях Бриони показал свои камуфляжные кроссовки.

Напомним, что в июне 2018 года в Украину не пустили британского корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая ехала на конференцию ОБСЕ. Эта конференция называлась "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг неё".