Сегодня, 12 декабря, киевское Динамо проведет свой самый важный матч в сезоне. На НСК "Олимпийский" "бело-синие" будут принимать швейцарский Лугано в последнем матче группового турнира Лиги Европы. Чтобы гарантированно выйти в плей-офф и не зависеть от итогов параллельного матча Копенгаген - Мальме, киевлянам надо сегодня побеждать с разницей в два мяча.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, как его команда подошла к важной игре. Об этом передает пресс-служба клуба.

- Как бы вы охарактеризовали психологическое состояние команды? Удалось ли вам вернуть ее в тонус после матча с Зарей? И второй вопрос, о кадровой ситуации - все ли готовы?

- Ответ на первый вопрос даст игра. На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что всё в наших руках. Это очень важно. Что касается кадров, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Но мы узнали об этом не вчера, а сразу же после игры с Мальме. Будем исходить из того, как мы видим нашу игру без этих исполнителей.

- Почему Динамо проваливает стартовые минуты в последних играх?

- Может быть, потеря концентрации, не всегда футболисты входят в игру должны образом в психологическом плане. Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибки на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру.

- Виталий Миколенко не сыграл с Зарей. Готов ли он помочь команде?

- Он готовится к этой игре, тренируется. Будем надеяться, что все будет хорошо. И Володя Шепелев тоже оправился от простуды, будем надеяться, что он также готов на сто процентов. Но об этом можно будет судить только завтра утром, потому что у нас впереди еще одна тренировка.

Напомним, что Шахтер уступил Аталанте в Лиге чемпионов, но вышел в Лигу Европы.