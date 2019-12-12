Украина вышла на 16 место в мире по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам 2019 года. Страна обогнала Тайланди и Россию. Об этом говорится в отчете блога Pornhub Insights.

Как сообщается, украинские пользователи смотрели порно на сайте чаще, чем жители Таиланда, России, Аргентины, Швеции и других стран. США по-прежнему остаются лидерами по посещению Pornhub. Следом идет Япония и Великобритания.

Отметим, что посетители из Украины на 686% чаще (по сравнению с остальным миром), смотрят видео в категории "русское". Этот запрос оказался на 7 месте в украинском рейтинге. При этом запрос "украинское" оказался только на 12 месте.

Также за год значительно выросла популярность отдельных поисковых запросов. В частности, запрос "gangbang" интересовал украинцев на 778% чаще, public — на 571%. Также на 563% чаще украинцы искали видеоинструкции по мастурбации (категория "joi").

Самым популярным запросом украинцев в 2019 году стал "секс". Таким образом, этот запрос поменялся местами с "аниме", которое было лидером в прошлом году. Запрос "БДСМ", как и в прошлом году, остался на третьем месте. Чуть менее популярными были запросы "milf", "хентай" и "фемдом".

Между тем, по времени, которое каждый пользователь в среднем проводит на сайте, украинцы заняли 14 место - 9 минут 56 секунд, что на 30 секунд меньше прошлогоднего результата.

Скриншоты: pornhub.com

Главными порнозвездами для украинцев стали Лана Роудс, Николь Энистон и Эльза Джин (второй год подряд).

Напомним, в прошлом году Украина обошла Россию и вошла в топ-20 стран по трафику на порносайте Pornhub.

Также мы писали, что PornHub в День влюбленных подарил всем пользователям доступ к премиум-видео на неделю.