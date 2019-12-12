На должность главы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) претендуют 32 человека. Об этом шла речь на заседании комиссии НАПК 25 ноября. Это следует из видео, обнародованного Кабмином. Кстати, на записи основной звук идет на английском языке (перевод делали для международных экспертов, которые участвуют в отборе главы НАПК). Кроме того, более половины заседания НАПК идет именно на английском.

На заседании было отмечено, что сроки подачи заявок на должность главы НАПК закончились 19 ноября 2019 года в 5 часов вечера.

"Были получены 32 заявки, 32 пакета документов были представлены в секретариат Кабмина от лиц, которые намерены участвовать в конкурсном отборе в соответствии с законом о предотвращении коррупции", - заявили на совещании.

Видео: youtube.com

Сам конкурс состоится в Кабмине 16 декабря в 10:00.

Напомним, что дело экс-главы НАПК Натальи Корчак отправили в суд.

Также мы писали о том ,что у Рябошапки заподозрили НАПК и Администрацию Порошенко в злоупотреблении властью в 2017 году.