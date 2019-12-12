На похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которые проходят сегодня, прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Как сообщается, Путин перекрестился у гроба и начал общаться со вдовой Лужкова Еленой Батуриной. При этом президент не стал выступать с речью. Он выразил соболезнования родственником усопшего и через 10 минут покинул храм.

Напомним, церемония проходит в главном соборе России - Храме Христа Спасителя, который возвели при правлении Лужкова по его инициативе.

Видео: YouTube/Страна.ua

Прощание началась в 7 утра по московскому времени и продолжится до 14:00. Столь раннее время объясняют тем, чтобы москвичи успели заехать в храм до начала работы.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Москвы, где проходят похороны Лужкова.

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, автора текста гимна России Сергея Михалкова. Тело Лужкова доставят на кладбище к 14.30 по киевскому времени.

Как сообщалось, патриарх Кирилл отпоет Юрия Лужкова в московском Храме Христа Спасителя.