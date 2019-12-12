Журналистов российского телеканала "Звезда" пустили в Украину. Об этом говорится на сайте канала.

Съемочная группа "Звезды" оказалась одними из первых журналистов РФ, которые были пропущены в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им на саммите "Нормандской четверки" 10 декабря в Париже.

Запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал с 2014 года.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.

Отметим, что взаимный запрет на авиасообщение между РФ и Украиной, введенный в 2015 году, все еще действует. Поэтому сначала российские журналисты были вынуждены лететь в Минск, и, как они утверждают, решающим моментом была украинская таможня, которую репортеры прошли без препятствий.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?", - позже передала из Киева корреспондент "Звезды".

Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики.

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