В российском МИД сообщили, что приняли решение выслать двух сотрудников немецкого посольства в ответ на высылку Берлином двух российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 г. об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata". В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в декабре Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов в Берлине и выслала их их страны из-за связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Как считают в федеральном прокуратуре ФРГ, к преступлению могут быть причастны российские власти. МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства.