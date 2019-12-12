Сегодня, 12 декабря, на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится в ремонте на верфи в Мурманске, случился пожар. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Как сообщается, пострадал один человек, трое пропали, шестерых удалось спасти. По информации источника, трое пропавших находились в трюме в момент возгорания. "Связь с ними установить не удается", - сказал источник.

По предварительной информации, пожар случился во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 кв. м. По словам источника, горит дизельное топливо. Официально ситуацию пока не комментировали.

Корабль начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя. Журналисты отмечали, что в походе крейсер сильно дымил.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца был заключен в апреле 2018 года. Представители ВМФ говорили, что корабль должен получить морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

Уже во время ремонта, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякове, в ночь на 30 октября 2018 года плавдок затонул. Один из кранов дока упал на палубу авианосца. В Минпромторге тогда заявили, что на корабле получили незначительные повреждение корпусные конструкции выше ватерлинии.

В июне 2019 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов говорил, что флот рассчитывает получить авианосец в 2021 году после модернизации и что ремонт идет по графику. В декабре президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов также говорил, что ремонт идет по графику и будет завершен в срок, но назвал 2022 год. Позднее он уточнил, что кораблю потребовался дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.

Ранее сообщалось, что Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям в минимум 55 миллионов.

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