Бывший иностранных дел Павел Климкин оценил фото главы МИД России Сергея Лаврова на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Для сравнения он показал в Facebook собственное фото с главой Штатов.

"Как-то Лавров очень смирно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А, может, это геополитика. Ну у меня как-то душевнее было", - сделал вывод дипломат и приложил две фотографии для сравнения.

Фото: facebook.com

Напомним, что по данным экспертов, Лавров хотел узнать у Трампа, готовы ли США снять санкции с РФ в обмен на "прогресс по Украине". Лавров побывал в Белом доме 10 декабря, после встречи "нормандской четверки" в Париже.

Также сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против "Северного потока-2".