Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что во время прохождения пограничного контроля в Бухаресте, румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Рефат Чубаров

"И это при том, что одной из целей моего визита и моих коллег в Румынию являются запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", - написал Чубаров.

По его словам, оперативное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Баньковa и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 ожидания решить ситуацию.

"Понятно, что то, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания", - написал Чубаров.

Также он выразил убеждение, что эта ситуация связана с тем, что с 2015 года он объявлен в розыск в Российский Федерации, а с 2016 году Россия объявила его в международный розыск.

"С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги абсолютно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - написал Чубаров.

Скриншот: Facebook/Рефат Чубаров

Ранее сообщалось, что в Меджлисе анонсировали пеший марш из Украины в аннексированный Крым.

Также мы писали, что ОП передал Меджлису рассекреченные документы НКВД о депортации крымских татар.