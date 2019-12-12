Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

"У меня примерно 17 000 гривен Ну, даже не 17, немного меньше. У них (заместителей) тоже где-то в том районе. Но это без премий. Я сейчас как раз об этом говорю. Должность заместителя министра - это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно. Поэтому он не будет брать взяток, потому что это полностью противоречит идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе", - заявил он.

Он сообщил, что "вот последний месяц мы договорились о надбавках". И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - заявил он.

Малюська отметил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и что это важно и для международных инвесторов. "Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают, что правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату ".

Напомним, что министр юстиции Малюська залез на стол в необычной позе и похвалился работой в правительстве.

Также мы писали о том, что жена министра юстиции Малюськи назначена заместителем министра цифровой трансформации.