У здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве начали устанавливать каток. Материалы для строительства привезли поздно вечером, а ночью установили ограждения.

Отметим, что каток расположен практически перед входом в Офис президента, где ранее проходили акции националистов во время саммита "Нормандской четверки" в Париже. Площадь катка будет 12 на 24 метра, а его установка займет 12 дней. Как видно на фото, каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ". Официально власти пока не комментировали установку сооружения.

Фото: Cтрана

Ранее сообщалось, что 10 декабря Националисты на Банковой свернули палатки и разошлись.

Также мы писали, что в Париже Зеленский рассказал, как акции протеста на Банковой мешают ему работать.