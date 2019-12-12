Сегодня, 12 декабря, в Киеве проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады. Нардепы планируют рассмотреть сегодня продление на год закона об "особом статусе Донбасса", законопроекты по сфере образования, а также могут создать следственную комиссию по делу Гандзюк.

В зале зарегистрировалось 335 народных депутатов. И сразу же после начала работы спикер Рады Дмитрий Разумков объявил 30-минутный перерыв, и пригласил в свой кабинет на рабочее совещание лидеров фракций и глав Комитетов.

Напомним, что в Раде дали добро на продление законопроекта об особом статусе Донбасса.

Также мы писали о том, сможет ли Рада завтра продлить закон об особом статусе.

Кроме этого, мы сообщали, что в четверг Рада проголосует за аннуляцию диплома в случае плагиата и запретит ВУЗам открывать филиалы в городах-миллионниках.