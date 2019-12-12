Сегодня, 12 декабря, правоохранители около 05.00 пришли по месту жительства свободовцев Олега Куцина и Алексея Кайды и задержали их за драку с нардепом Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента. Об этом сообщил лидер "Свободы" Олег Тягнибок в Facebook.

"Сегодня в 05.00, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - заявил Тягнибок.

Тягнибок добавил, что Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что полиция Киева открыла дело по земельной драке в Раде.

Также "Страна" разбиралась, чем известен "слуга народа" Богданец, подравшийся в Раде со "свободовцами".