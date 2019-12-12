В Министерстве культуры, которое возглавляет Владимир Бородянский, не проводили и не собираются проводить в ближайшее время аудит работы и распределения бюджетных средств Украинским культурным фондом (УКФ), который возглавляет жена экс-президента Марина Порошенко. Об этом говорится в ответе Минкульта на запрос издания УН.

Как сообщается, в ведомстве ответили, что по закону аудит УКФ должен проводиться 1 раз в 3 года, а аудиторскую компанию для проведения проверки выбирает сам Наблюдательный совет УКФ.

"Учитывая то, что Украинский культурный фонд создан в 2017 году, время аудита не пришло", - говорится в ответе.

Кроме того, в министерстве уточнили, что по решению Наблюдательного совета УКФ или министерства аудит может проводиться и раньше, чем через 3 года, не чаще раза в год. "По состоянию на декабрь текущего года такие решения не принимались", - уточнили в ответе.

Фото: ukranews.com

Напомним, в недавнем интервью министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в Госбюджете на 2020 год УКФ выделено 500 млн грн. Позже выяснилось, что денег Фонду выделяют еще больше - 700 млн.

После этого, Марина Порошенко прокомментировала выделение ее фонду 700 млн грн из бюджета.