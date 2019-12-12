Российский телеканал ТНТ сообщил, что показ в эфире первых трех серий украинского сериала "Слуга народа" был маркетинговым ходом, весь сезон сериала будет идти на платной интернет-платформе, пишет Интерфакс.

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", - сообщили в пресс-службе ТНТ.

Там уточнили, что таким образом ТНТ хотел "усилить узнаваемость платформы среди аудитории, которая привыкла к телесмотрению".

Отметим, ТНТ 11 декабря, на следующий день после саммита "нормандской четверки", впервые показал несколько первых серий украинского сериала, главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Зеленский.

Напомним, что российский канал ТНТ вырезал из сериала "Слуга народа" шутку о Путине.

Также "Страна" разбиралась, почему сериал "Слуга народа" сняли с показа в России.