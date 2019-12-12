В Киеве в четверг и пятницу, 12-13 декабря, в связи с визитами в Украину премьер-министров государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), возможны временные ограничения дорожного движения в некоторых районах. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Госохрану Украины.

"12-13 декабря в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве", - говорится в сообщении.

В частности, возможны временные ограничения движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии со своими полномочиями будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегациям", - сказано в сообщении.

12 декабря в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ. Тема мероприятия - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Напомним, что страны-участницы ГУАМ провели встречу в Киеве весной этого года.

Также мы писали о том, что в Киев прибыл новый посол Грузии и заявил, что Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.