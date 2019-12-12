12 декабря депутаты Верховной Рады продлили действие закона об особом статусе Донбасса еще на год. За него голосовали по сокращенной процедуре. "За" 320 голосов.

Результаты голосования

За - 320, против - 20, воздержались - 19, не голосовали - 22.

От Слуги народа - 220 голосов, Оппозиционная платформа "За жизнь" - 34, Европейская солидарность - 23, внефракционные - 13, За майбутнє - 16, Довiра - 14, Голос - 0, Батькивщина - 0.

При этом в Голосе 18 голосов было "против", 2 не голосовали. В Батькивщине 1 голос против (Сергей Власенко), остальные воздержались, один не голосовал. Из внефракционных депутатов против была только депутат Оксана Савчук (от ВО Свобода).

Судьба закона об особом статусе Донбасса

Особый статус продлили до конца 2020 года. Он вступает в силу после проведения местных выборов (по украинским законам) на неконтролируемых территориях. Правда, перед выборами Украина требует от России передать ей неконтролируемый участок границы на Донбассе. Однако это противоречит Минским соглашениям, поэтому Москва отказывается. Согласно Минску-2, передача границы начинается в первый день после выборов и заканчивается после принятия всех законов по амнистии и особому статусу, с занесением последнего в Конституцию Украины.

Если бы старый закон не продлили, а новый не приняли, то де-факто Минские соглашения прекратили бы действие с 1 января 2020 года. Выход из Минска открыл бы путь к снятию санкций против России.

Перед голосованием профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу и в целом этот закон.

Перед голосованием лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что его политсила проголосует за закон об особом статусе.

Оппоплатформа заявила, что будет голосовать, но Виктор Медведчук, выступая с трибуны, обвинил Зеленского в том, что у него нет политической воли продвинуться дальше для реализации Минских соглашений, чем просто поменять одну цифру в законе - 2019 год на 2020.

Сергей Соболев от Батькивщины назвал закон никчемным и абсурдным, поскольку в его тексте написано, что он вступит в силу 7 декабря 2014 года после проведения местных выборов. Он обратил внимание на пункт о создании народной милиции и амнистию для участников событий на территории Луганской и Донецкой областей. Он заявил, что закон нарушает конституция и фракция за него не проголосует.

Сергей Рахманин из "Голоса" заявил, что партия решила не поддерживать продление.

Фракция Слуга народа, естественно, заявила, что голосовать будет.

Сергей Шахов от группы Доверие сказал, что поддерживает закон.

Закон об особом статусе Донбасса приняли в 2014 году сроком на три года. И с тех пор дважды продлевали на год. После согласования текста "формулы Штайнмайера" в этом году, которая предлагает мирное урегулирование путем проведения выборов и предоставления региону особого статуса, Владимир Зеленский заявил, что вместо продления старого закона об особом статусе примут новый.

Однако, его бы не успели принять до конца года без нарушений регламента. И 9 декабря, на саммите в Нормандском формате в Париже украинский президент признал, что необходимо продлить предыдущий закон.

После этого в "Слуге народа" зарегистрировали в Раде проект изменений к первой статье действующего закона. В ней фигурировала дата окончания его действия - 31 декабря 2019 года.В принципе, это единственные изменения в законе об особом статусе Донбасса.

О чем говорится в законе

Закон об особом статусе, в частности, предполагает проведение местных выборов, амнистию для участников событий на территории Луганской и Донецкой областей, свою полицию, суды и прокуратуру, право отдельных районов развивать трансграничное сотрудничество с Россией, использование русского языка в разных сферах жизни, поддержку в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья.

Итоги нормандской встречи

За три дня до голосования в Париже прошла встреча в нормандском формате, на котрой стороны, в принципе, не решили ни одного существенного вопроса, который поменял бы расклады на Донбассе.

Достигли следующего: обмена пленными до конца года и разведения войск на трех новых участках до марта. А из политической части договорились внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе (да и то это выглядит опцией консультативной).

Через четыре месяца решили встретиться снова. Вот, собственно, и все, что было записано в итоговом коммюнике.

Ранее мы разбирались, о чем идет речь в новом законе, и сможет ли Рада проголосовать за него.