Гороскоп на 16-22 декабря для всех знаков Зодиака. Что обещают звезды на этой неделе.

Овен (20.03 - 21.04)

Вас ждет прекрасная неделя. В последнее время вы много мечтаете о будущем. Начните реализовывать ваши планы в этом году. Неделя будет финансово прибыльной, вас ждут выгодные сделки и праздничные покупки. В понедельник и четверг могут произойти судьбоносные встречи. Особенно активный день выпадет на середину недели. Успех ждет, если вы проявите уверенность и решительность. В пятницу вас ожидают деловые встречи, однако предстоит ситуация сложного выбора. На выходных - романтические встречи и празднично-спортивные мероприятия.

Телец (19.04 - 22.05)

В понедельник - удачный день для любви и партнерского взаимодействия. Во вторник придется действовать решительно для достижения успеха. В середине недели вас ждут поездки и встречи, вы можете принимать гостей и разрешите денежные вопросы. В конце недели также ожидаются выгодные дела. В выходные вас ждут неожиданные встречи и шанс начать что-то новое. Вы будете строить планы на будущее и все просчитывать. В воскресенье - вас могут ждать соревнования или собеседования. Переживать о событиях не нужно - вы сможете на них повлиять.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Неделя начнется с приятных радостных событий, связанных с романтическими переживаниями. Вполне возможно, что вы будете принимать гостей. Вторник предстоит эмоциональный: вас ожидают праздничные события и подарки. В среду и пятницу могут произойти важные встречи и переговоры. В четверг вы будете в центре внимания. К выходным нужно умерить градус развлечений и провести их спокойно, не допускать ссор.

Рак (21.06 - 23.07)

Понедельник и вторник будут спокойными и душевными. В состоянии полной удовлетворенности важно не упустить шанс для новых возможностей. В середине недели вас могут ждать известия, которые изменят планы. В четверг вы сможете получить финансовую выгоду и решить вопросы с кредитами. Впереди вас ожидают праздничные события и удачные покупки. В пятницу и субботу могут произойти судьбоносные переговоры или встречи, на которые вы не сможете повлиять. Выходные звезды советуют провести за разговором с мудрым человеком.

Лев (22.07 - 24.08)

В начале недели желательно дольше и тщательнее обдумывать все ваши слова и поступки. Принимая решения, лучше исходить из разума и логики, нежели подчиняться сердцу и интуиции. На этой неделе возможна небольшая прибыль и связанные с ней приобретения. В середине недели предстоит много домашних дел. В конце недели могут произойти события, которые напомнят вам о прошлом. Возможно, это будут внезапные разговоры с давними друзьями. В выходные в вашей жизни могут произойти изменения в любовной сфере, вас ждут отдых и развлечения.

Дева (22.08 - 24.09)

В начале недели вы будете максимально расслабленными. В понедельник вам ничего не захочется решать и планировать, а во вторник вообще будет тянуть побыть наедине с собой. Не противьтесь своим желаниям. Вам не о чем беспокоиться. Все задуманное будет складываться благоприятным образом, даже без усилий с вашей стороны. Вам будет особенно комфортно в общении с представителями воздушной стихии. К выходным вы окончательно излечитесь от дурных мыслей и позволите себе окунуться в праздничные события с головой.

Весы (22.09 - 24.10)

На этой неделе вы будете проявлять максимальную активность в начале недели. Вас ждут приятные известия и приглашение на праздник. Не отказывайтесь - вас ждет новое знакомство с добрым, душевным и эмоциональным человеком. В конце недели ваши планы могут измениться. В этом случае нужно постараться проявить выдержку и терпение, если кто-то задерживается на встречу или опаздываете вы. Помните: все неслучайно. Делайте вывод из ситуаций и двигайтесь дальше.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Неделя начнется с сильных чувств и переживаний, связанных с возлюбленными. Далее вас ждут праздники и юбилеи, общение с друзьями. В среду вам захочется уединиться. И именно в этот день могут произойти значимые встречи или разговоры. Некоторые события приведут к окончанию конфликтов и переменам. Возможно, вам предстоит готовиться к поездке или переезду. Выходные пройдут удачно. Вас ждет прогресс в важном деле и вас оценят по достоинству. В это время нежелательно давать деньги в долг.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Неделя может стать судьбоносной. В понедельник вас ждет искушение, бурные праздники и вечеринки, одержимость любимым занятием. Вторник будет финансово успешным, вас ждет много работы и домашних дел, которые впоследствии принесут прибыль. В среду предстоит важный для вас день. Все будет в ваших силах, вы сможете проявить силу духа и характера. В четверг ожидаются перемены в окружении. Возможно, разрешится вопрос недвижимости. К концу недели вы в очередной раз столкнетесь с ситуациями, связанными с оценками. Это может быть собеседование. Выходные 21 и 22 декабря проведите насыщенно.

Козерог (21.12 - 21.01)

В понедельник вас ждет триумф в любом вопросе. На этой неделе ожидаются встречи и поездки. Период удачный для любви и душевного общения. В конце недели вас ожидает крупная прибыль или финансовые вложения. Возможно, вы захотите изменить внешность или гардероб. Все обновления - вам на пользу. Выходные будут активными: в субботу предстоит общение с представителями огненных знаков, в воскресенье - флирт и симпатии.

Водолей (20.01 - 19.02)

Период предстоит удачный, если вы сможете отстоять свои позиции и защитить свое мнение. Не позволяйте нарушать ваши границы. Вся неделя может показаться менее продуктивной, чем обычно. Но переживать не стоит. Просто самый качественный прогресс происходит медленно. В среду вас ждут важные переговоры, не исключены траты на поездку. Полагайтесь на свой разум в принятии решений. В субботу вас оценят по достоинству, отметив вашу серьезность и работоспособность. А воскресенье и вовсе станет самым значимым для вас. Но и тут важно помнить, что "спешить нужно медленно".

Рыбы (18.02 - 21.03)

На этой неделе вас ждут заслуженные награда и похвала. Вы завершаете ваш проект и пожинаете плоды своих трудов. Разделите радость успеха с самыми близкими людьми. В середине недели вам предстоят покупки и подписание договоров. Особое внимание нужно обратить на понедельник и пятницу, когда с вами произойдут важные события. В целом, неделя в очередной раз подтвердит известную вам истину о том, что "трудная победа стоит десяти легких". Все ваши переживания уйдут, а усилия наконец-то окупятся.

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