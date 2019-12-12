В Минобороны России подтвердили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28 Вооруженных сил России, оба пилота погибли, пишет Интерфакс.

По данным министерства, авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений.

Как сообщает Mash, на борту находились заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Александр Склянкин и второй пилот - командир эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

По данным сообщества InformNapalm, вертолеты Ка-28 55-го полка (в/ч 35666, место дислокации Кореновск, Краснодарский край) атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе и акватории Черного моря осенью прошлого года.

Напомним, что потерпел крушение вертолет, в котором погиб пилот, учивший Путина летать со стерхами.

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