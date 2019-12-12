Из-под завалов сгоревшего здания одесского колледжа извлекли еще два тела 11 декабря поздно вечером.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. В сообщении уточняется, что тела не идентифицированы.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 12 января в результате пожара погибли 16 человек, пострадало 30 человек (в больницах остается 8 человек).

Спасатели пишут, что продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса."Осуществлены работы по демонтажу аварийной стены и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки, проводятся работы по расчистке. ...Психологами ДСНС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших. Всего с начала разборки завала вывезено около 2 тыс. 116 м куб. строительных конструкций", - говорится в сообщении.

4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.

Напомним, что суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест.

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