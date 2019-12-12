На эстакаде Южного моста временно ограничат движение транспорта из-за ремонта. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", сообщает пресс-служба КГГА.

"На эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта: с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении ст. м. "Выдубичи", с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря - в направлении просп. Бажана", - гуточнили сроки в мэрии.

Относительно состояния старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, поэтому будет проведен быстрый текущий ремонт этих конструкций.

Отмечается, что работы проведут в выходные, и большую часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик в столице. Во время работ движение будет частично ограничено.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что движение на Северном мосту в Киеве ограничивали из-за ремонта.

Также мы писали о том, что ремонт Шулявского моста обойдется жителям Киева на 227 млн дороже, чем планировалось.