Визит в США главы российского МИД Сергея Лаврова и его переговоры с Дональдом Трампом и Майком Помпео вызвали беспокойство среди политических оппонентов нынешнего хозяина Белого дома.

Так, Майкл Карпентер, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при университете Пенсильвании, заявил, что основной целью визита Лаврова было уговорить президента Трампа усилить давление на Украину.

"Визит Лаврова в Вашингтон посылает ужасный сигнал. Президенту Трампу не было необходимости с ним встречаться. Россия агрессивная страна. На повестке дня нет ничего, что могло бы оправдать такую встречу. Я за диалог с Россией, но он должен вестись на уровне Помпео-Лавров, а не удостаивать главу МИД России приема американским президентом", - заявил Майкл Карпентер, как передает Голос Америки.

В свою очередь, Марк Симаковский, эксперт Атлантичекого совета убежден, что главной целью визита Сергея Лаврова в Вашингтон было убедиться, готов ли Трамп смягчить санкции "в обмен на прогресс по Украине".

"Президент Трамп готов пойти на такой шаг, но этого не хочет Конгресс", - пояснил эксперт.

Напомним, рангее "Страна" сообщала, что Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против "Северного потока-2".