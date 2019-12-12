Американский сенатор от Республиканской партии, фронтмен борьбы против "Северного потока-2" Тед Круз заявил, что времени, чтобы остановить сговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, почти не осталось. Запись с соответствующим обращением политик опубликовал в Twitter.

"Российский "Северный поток-2" представляет угрозу для США и стран всего мира, и его необходимо остановить", - заявил Круз.

Russia’s Nord Stream 2 is a threat to the US and countries around the globe and it must be stopped. https://t.co/IHxUpEXgCv pic.twitter.com/ZDde7rP6Z8 — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 5, 2019

Видео: twitter.com

Именно Круз предложил принять законопроект о санкциях против "Северного потока-2", который сегодня утвердила Палата представителей Конгресса США. По мнению политика, введение санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, приведет к прекращению существования этого проекта, поскольку "у России нет технологий для прокладки трубопровода по дну моря". В худшем случае "Северный поток-2"задержится более чем на год, считает он.

Напомним, что США заложили в военный бюджет на 2020 год санкции против "Северного потока-2".

Также "Страна" разбиралась, какую схему компромисса по газу обсуждают Украина с Россией и получится ли договориться.