Американский сенатор от Республиканской партии, фронтмен борьбы против "Северного потока-2" Тед Круз заявил, что времени, чтобы остановить сговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, почти не осталось. Запись с соответствующим обращением политик опубликовал в Twitter.

"Российский "Северный поток-2" представляет угрозу для США и стран всего мира, и его необходимо остановить", - заявил Круз.

Russia’s Nord Stream 2 is a threat to the US and countries around the globe and it must be stopped. https://t.co/IHxUpEXgCv pic.twitter.com/ZDde7rP6Z8