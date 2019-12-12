Минсоцполитики запросило дополнительные деньги на пенсии. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1,4 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, главная причина - дефицит средств на выплаты пенсий.

В декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне порядка 23,9 млн гривен, что почти на 1,4 млн меньше плана. Всего с начала года недопоступления по единому социальному взносу составили 4,28 млн гривен. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ - растущая задолженность по зарплатам.

По данным Госстата, в ноябре она выросла, по сравнению с октябрем, еще на 9,5%, до 3,4 млрд гривен. С начала года задержка по зарплатам и вовсе увеличилась на 30%. Зато "лишние" деньги, и на такую же сумму - 1,4 млрд гривен - нашлись по другой программе - на выплату монетизированных субсидий по коммуналке.

Как сказано в пояснительной записке, по этой программе в бюджете предусмотрено около 25,3 млрд гривен. За январь-ноябрь 2019 года выплачено 22,5 млрд, а на декабрь расходы составят еще 2 млрд. Но на счета Минсоцполитики в Госказначействе возвращаются излишне выплаченные субсидии. Так, на 6 декабря вернули больше 645 млн гривен. То есть, к концу года министерство сэкономит на субсидиях больше 1,4 млрд.

Также есть и другие профицитные программы Минсоцполитики. Это, в частности, создание информационно-аналитической системы поддержки изготовления бланков для системы соцзащиты (больше 24 млн гривен), оздоровление детей в лагерях "Артек" и "Молодая гвардия" (около 2,5 млн), санаторно-курортное лечение ветеранов (3,5 млн), предоставление материальной помощи переселенцам (около 15 млн), выплата материальной помощи военнослужащим, отправленным в запас (8,3 млн). За счет этих денег можно профинансировать другие программы.

К примеру, каналу "АТР Т" требуется дополнительно 4,6 млн. Ожидается, что за счет этих денег канал расширит сетку вещания и увеличит зрительскую аудиторию. Еще 8,3 млн нужно на выплаты социальных стипендий курсантам военных училищ. Увеличенные потребности в финансировании стипендий связаны с ростом количества претендентов на государственную помощь, - сказано в пояснительной записке.

Также стало больше граждан, которым положены компенсации по программе для пострадавших участников массовых акций протеста (на Майдане в ноябре 2013- феврале 2014 года). Поэтому финансирование увеличили на 5,3 млн. В то же время в выводах Секретариата Кабинета Министров указано, что такое перераспределение не отвечает законам Украины. В частности, в статье 23 Бюджетного кодекса не предусмотрено увеличение расходов по программам потребления за счет программ развития. А такой является программа создания системы по изготовлению удостоверений. Также переброс средств не согласован с Минфином и Минэкономики.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин одобрил законопроект, который, позволит повысить прожиточный минимум.