Сегодня, 12 декабря, в Москве проводят в последний путь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Прощание с ним уже началось в храме Христа Спасителя. Об этом передает корресспондент "Страны".

В радиусе нескольких кварталов от храма Христа Спасителя усилены меры безопасности. Метро Кропоткинская закрыто на выход в сторону храма. Один контроль рамок металлоискателей. Вокруг храма горожане, которые пришли попрощаться. Преимущественно это люди пожилого возраста с большими букетами цветов. Гроб с телом Лужкова закрыт и накрыт государственным флагом. В храме тишина. Отпевание проведет патриарх Кирилл и начнется оно только в 11.00 по Москве (10.00 по Киеву - Ред.).

Одной из первых попрощаться с Лужковым пришла первая в истории женщина-космонавт, Валентина Терешкова.

Фото: Cтрана

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, автора текста гимна России Сергея Михалкова. Тело Лужкова доставят на кладбище к 14.30 по киевскому времени.

Напомним, Юрий Лужков, возглавлявший Москвы 18 лет, скончался 10 декабря в Мюнхене.

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