После скандала с исправлениями итогового коммюнике лидеров глав государств "Нормандской четверки" представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Алексей Резников пояснил, почему Офис президента сначала опубликовал поддельный вариант, а потом быстро все поправил.

Об этом передает Громадське.

"Надуманная, раздутая история из ничего... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе - идут сложные переговоры, в этот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", - объяснил ситуацию Алексей Резников.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Песков прокомментировал поддельное коммюнике "Нормандской встречи" на сайте Зеленского.