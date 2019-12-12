В "Слуге народа" пояснили, что новый закон об особом статусе Донбасса не предусматривает изменений Конституции
Сегодня, 12 декабря, Верховная Рада Украины должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Его приняли еще в сентябре 2014 сроком на 3 года, и уже дважды продлевали - в 2017 на год и в 2018 - до 31 декабря 2019 года.
Накануне важного голосования, в "Слуге народа" заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта об особом статусе Донбасса, который не будет предусматривать изменений в Конституцию.
Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, как передает РБК-Украина.
По его словам, народные депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после пролонгации действующего.
"Нет, об этом (внесение изменений в Конституцию Украины, - Ред.) речь не идет. В том новом законе, который мы будем разрабатывать по постоянному статусу, это пожалуй ближе к изменениям в Конституцию. А насколько мне известно, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов", - заявил Александр Корниенко.