Сегодня, 12 декабря, Верховная Рада Украины должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Его приняли еще в сентябре 2014 сроком на 3 года, и уже дважды продлевали - в 2017 на год и в 2018 - до 31 декабря 2019 года.

Накануне важного голосования, в "Слуге народа" заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта об особом статусе Донбасса, который не будет предусматривать изменений в Конституцию.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, как передает РБК-Украина.

По его словам, народные депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после пролонгации действующего.

"Нет, об этом (внесение изменений в Конституцию Украины, - Ред.) речь не идет. В том новом законе, который мы будем разрабатывать по постоянному статусу, это пожалуй ближе к изменениям в Конституцию. А насколько мне известно, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов", - заявил Александр Корниенко.