Сегодня, 12 декабря, станут известны все участники плей-офф Лиги Европы. Киевское Динамо в решающем матче примет на НСК "Олимпийский" швейцарский Лугано. Эту игру в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 19.50.

Турнирное положение в нашей группе довольно сложное для киевлян, и чтобы гарантированно выйти в евровесну (независимо от исхода матча Копенгаген - Мальме - Ред.) им нужно выигрывать у Лугано с разницей в два мяча.

Фото: terrikon.com

Если подопечные Михайличенко выиграют у швейцарцев с разницей в один мяч, то здесь все будет зависеть от результата параллельного поединка шведов и датчан.

В том случае если Динамо проиграет Лугано или же сведет матч к ничьей, то киевляне вылетят из Лиги Европы. И в таком случае Украина сохранит только одного представителя в еврокубке - донецкий Шахтер, который из Лиги чемпионов отправился в Лигу Европы.

Напомним, что "Страна" сегодня проведет текстовый онлайн-репортаж о матче Динамо - Лугано. Он начнется на нашем сайте в 19.00.