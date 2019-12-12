Вчера, 11 декабря, около 23.00 в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Оба пилота погибли прямо на месте трагедии. Полет проходил без боекомплекта. На земле обошлось без разрушений. Об этом передает "Интерфакс".

Катастрофа произошла в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Минобороны РФ уже отправило на место ЧП комиссию главного командования ВКС.

По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман. Вертолет упал вблизи станицы Платнировская.

Существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.

Первые два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение расположенного в Кореновске авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в январе 2019 года.

Ми-28УБ оборудован двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках".

Ми-28Н "Ночной охотник" (этими вертолетами оснащен авиаполк в Кореновске - Ред.) предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.

Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник") еще не принят на вооружение, вертолет проходит испытания.

Ранее "Страна" сообщала, что в России разбился пассажирский вертолет, пилот погиб.

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