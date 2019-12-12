Итоги парижского саммита: скандал с украинской версией коммюнике

Хотя саммит "Нормандской четверки" в Париже уже прошел, украинская власть, похоже, решила в одностороннем порядке переписать его результаты. Хотя бы для отечественной публики. Главным скандалом вчерашнего дня была публикация на сайте президента итогового коммюнике саммита, в украинскую версию которого внесли правку.

Правка, на первый взгляд, незначительная: в украинской версии записали, что участники саммита заинтересованы в договоренностях по закону об особом статусе Донбасса, в то время как в оригинале говорилось о договоренностях по особому статусу. Однако между этими двумя понятиями есть существенное различие: особый статус включает в себя не только упомянутый закон, но и изменения в Конституцию, и амнистию.

Сложно сказать, на что рассчитывали те, кто изначально писал украинскую версию. Коммюнике – слишком важный документ, чтобы подобных различий не заметили. Их и заметили – в "ДНР" даже заявили, что не будет никакого обмена пленными, пока текст коммюнике не исправят.

Но дело даже не в сепаратистах. Подобные правки задним числом заставляют западных партнеров предполагать, что Киев снова не готов выполнять то, под чем подписывается. И это, понятное дело, не добавляет доверия к Владимиру Зеленскому у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Украинскую версию коммюнике на сайте президента в итоге исправили. Но впечатление уже сложилось. И теперь Банковой придется прикладывать неимоверные усилия, чтобы доказать, что Зеленский, в отличие от Порошенко, является хозяином своего слова.

Институт нацпамяти: Дробович – не Вятрович

Вчера начала проясняться причина, по которой Владимир Вятрович резко раскритиковал назначение на его бывшее место директора Института нацпамяти Антона Дробовича. Дробович пришел на заседание парламентского комитета по гуманитарной политике и там рассказал о стратегии, которую наметил для бывшей вотчины Вятровича.

И эта стратегия оказалась на удивление здравой. На удивление – поскольку пока от гуманитарных вождей новой власти вроде министра гумполитики Владимира Бородянского и главы комитета гумполитики Александра Ткаченко адекватных заявлений никто не услышал. А вот Дробович оказался исключением.

По его словам, Институт нацпамяти теперь собирается делать акцент на фигурах, которые объединяют общество. В качестве примера таких фигур Дробович назвал художника Казимира Малевича и тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского.

Если вспомнить, что еще недавно Институт нацпамяти пропагандировал исключительно Степана Бандеру и Романа Шухевича, то разница громадная. Новый подход – это действительно попытка примирить все многонациональное украинское общество, не раздувая темы, которые лишь провоцируют раскол.

В самом деле, у кого может вызвать отторжение упоминание о художнике Малевиче, тренере Лобановском, хирурге Амосове или авиаконструкторе Игоре Сикорском? Только у маргиналов вроде Вятровича, которые вспомнят, что Малевич – поляк, Лобановский – полковник советского МВД и член КПСС, Амосов – советский врач, а Сикорский – сын известного русского националиста.

Скорее всего, в Интституте нацпамяти, пять лет комплектовавшемся Вятровичем, таких маргиналов сейчас достаточно. И Дробовичу нужно не только делать хорошие заявления, но и очистить свое учреждение от последователей своего предшественника. Задача непростая, но выполнимая. По крайней мере, примирение общества стоит того, чтобы ее выполнить.

Кто запрещает детям в кружках говорить на русском?

Вчера в эпицентре политического внимания продолжала оставаться новоназначенная уполномоченная Кабмина по защите госязыка Татьяна Монахова. Ее скандальные заявления, сделанные при назначении, настолько взбудоражили политический бомонд, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила со специальным заявлением, в котором потребовала увольнения едва назначенной "фрау шпрехенфюрер".

Монахову обвинили в том, что она поставила гарантированные Конституцией права на образование и медицинское обслуживание в зависимость от знания государственного языка.

Отдельно по ней прошелся нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский, которого возмутило высказывание Монаховой о том, что детские кружки тоже должны переходить на украинский язык.

Возмущение оппозиционеров и Бужанского понять можно, поскольку все, что говорила уполномоченная, не умещается в рамки здравого смысла. Однако проблема в том, что все это умещается в рамки закона о госязыке, который и намерена исполнять Монахова.

Именно в этом законе прописаны нормы, которые фактически запрещают не только официальное использование каких-либо языков, кроме украинского, но и их использование в негосударственной общественной сфере. Возможность говорить на русском, которой недавно хвастался Зеленский, фактически сводится к свободному общению на нем в собственной квартире.

Поэтому, критикуя Монахову, необходимо понимать, что первопричина такой "монаховщины" – закон. Бужанский зарегистрировал проект постановления о его отмене. Свои проекты подготовила и "Оппозиционная платформа", которая также требует отменить закон. Но теперь нужно давить на всю фракцию "Слуги народа", чтобы она проголосовала за постановление коллеги по фракции.

Драка за рынок земли: "Свобода" против "Слуги народа"

В Верховной Раде нынешнего созыва – первая настоящая драка. Правда, классической дракой между депутатами ее не назовешь – день вчера был несессионный, нардепы работали в комитетах, да и одной из сторон силового противостояния были не депутаты, а их бывшие коллеги из "Свободы", которые вступили в конфликт с представителем "Слуги народа" Андреем Богданцом.

Но кто конкретно дрался, вопрос второстепенный. Куда важнее причина, из-за которой произошла драка, – закон о рынке земли. Значительная часть участников заседания требовала, чтобы комитет снял его с рассмотрения во втором чтении, однако "слуги" сумели провести перенос этого вопроса на завтра.

Вспоминая поведение свободовцев в 2014 году, им сложно симпатизировать. Однако следует отметить, что в данном случае их диагноз верен: закон о рынке земли и способ его принятия напоминают грандиозную аферу, в которой "слуги народа" пытаются обмануть всех остальных, но при этом и они сами являются обманутыми.

На "слуг" давят и снаружи, и изнутри. Оппозиция всех цветов и направлений требует не принимать закон о рынке земли, в то время как Банковая требует обратное. И сами "слуги" сейчас скорее согласились бы с оппозицией, но хозяева требуют поступить иначе. И хозяева в данном случае – не народ.

"Шахтер" в Лиге Европы – благодаря "МанСити"

У "Шахтера" вчера был момент истины. Ситуация в группе С Лиги чемпионов к последнему туру сложилась крайне интригующей: на одно место в следующем раунде претендовали сразу три команды – горняки, загребское "Динамо" и итальянская "Аталанта". При этом для "Шахтера" ситуация сложилась таким образом, что победа означала выход в 1/8 финала ЛЧ, ничья – либо выход туда же (при условии, что хорваты не выигрывали у четвертого участника группы – "Манчестер Сити"), либо переход в Лигу Европы, поражение – либо Лига Европы, либо прощание с еврокубками.

В целом нынешний еврокубковый сезон для горняков удачным назвать нельзя – и домашнее поражение от "МанСити", и две ничьих с загребцами в их актив явно не занесешь. Однако уже хотя бы ситуация, при которой итоговый успех "Шахтера" зависел только от его результата в последнем туре, уже выглядела оптимистично. Хотя бы на фоне киевского "Динамо", у которого момент истины в Лиге Европы сегодня, но которое зависит еще и от результата матча "Копенгагена" с "Мальме".

Решающий матч сложился для горняков тяжело. "Аталанта" практически ни в чем не уступала, хотя общее преимущество все же было за украинской командой. Но если к середине второго тайма в Харькове все еще было 0:0, то в Загребе порадовал "Мансити", который к этому времени уже повел в счете 3:1, таким образом гарантировав "Шахтеру" место в Лиге Европы даже в случае поражения горняков и успех в ЛЧ даже при ничьей.

Но удержать ничью не удалось. "Аталанта" во второй половине второго тайма забила дважды, не оставив "Шахтеру" никаких шансов. Поэтому весной его ждет Лига Европы.