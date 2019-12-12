В Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого, мотоцикл Yamaha насмерть сбил пешехода, переходившего дорожное полотно в неположенном месте. Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что 81-летний киевлянин пересекал проезжую часть шестиполосной дороги в запрещенном месте. На него внезапно совершил наезд мотоцикл.

Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. А мотоциклиста, 38-летнего жителя Черниговской области, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве внесло сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Три дня назад "Страна" писала об аварии с участием мотоцикла в Броварах: там двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем.

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